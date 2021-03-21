Erzincanlı yardımsever boya ve badana ustası gönülleri fethetti

Erzincanlı boya ve badana ustası 29 yaşındaki Çağlar Şimşek, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için başlattığı yardım kampanyasıyla dayanışma örneği sergiliyor.

Erzincanlı boya ve badana ustası 29 yaşındaki Çağlar Şimşek, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için başlattığı yardım kampanyasıyla dayanışma örneği sergiliyor.

Kentte yıllardır boya ve badana ustası olarak çalışan Şimşek, kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için kampanya başlattı.

Sosyal medyadan maddi durumu yetersiz vatandaşların evlerini boyayabileceğine dair duyuru yapan Şimşek, kendisine ulaşanlardan ücret almadan evlerini boyuyor.

Yaptığı fedakarlıkla gönülleri fetheden hayırsever boyacı, malzeme alacak imkanı olmayanlara ücretsiz boya da temin ederek temiz bir ortamda yaşam sürmeleri için çaba gösteriyor.

Çağlar Şimşek, AA muhabirine, maddi durumu iyi olmayan ailelere destek olmak için çalışma yaptığını söyledi.

Bu çalışma için elindeki en büyük imkan olan mesleğini kullandığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 yıldır boya ve badana işleriyle uğraşıyorum. Salgın döneminde ihtiyacı olan ailelere yardımcı olabilmek için böyle bir çalışma yaptım. Ben boyacıyım elimden bu kadar geliyor. Bazı insanlar durumları el vermediği için evini boyatamıyor. İhtiyaç duyan ailelerin olduğunu düşünerek ben de sosyal medyada 'ihtiyaçlı ailelerin evleri ücretsiz boyanır' diye bir paylaşım yaptım ve çalışmalara başladım."

Şimşek, sosyal medyadan kampanyayı duyurduktan sonra yurt içinden ve dışından tebrik telefonları ve mesajları aldığını belirterek, "Bunu Allah rızası için yapıyorum. 'Kiminin parası, kiminin duası' dedik ve bu yola çıktık." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi 69 yaşındaki Sevgi Yıldırım da boyayı dahi temin edip evini ücretsiz boyayan Şimşek'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun geldi evimizi boyadı. Allah gönlündeki muradı versin. Çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya