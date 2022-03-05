Erzincanlı usta, hüsnühat ile ebruyu bakırla buluşturdu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaşayan 64 yaşındaki bakır işleme ustası Oğuz Özlok, ürettiği eşyaları hüsnühat ile ebru sanatını kullanarak süslüyor.

Babasının yönlendirmesiyle 14 yaşında mesleği öğrenen Özlok, ilerleyen yaşlarda kentte farklı bir iş kolunda ticaret yaparken çok sevdiği bakır işlemeciliğini de hobi olarak devam ettirdi.

Emekli olduktan sonra bakır işlemeciliğine yoğunlaşan Özlok, kendini geliştirmek için hüsnühat ve ebru sanatı kursları aldı.

Eski usul olan el tekniğiyle yaptığı bakır malzemeleri, hüsnühat ve ebru sanatı kullanarak renklendiren Özlok'un bu çalışması müşterilerinden rağbet görüyor.

"Bakır işlemeciliği, hüsnühat ve de ebru sanatı bir araya geldi"

Oğuz Özlok, AA muhabirine, çocukken babasının meslek öğrenmesi için gönderdiği bakır atölyesinde işi öğrendiğini söyledi.

Makine kullanmadan çelik uçlu kalemlerle bakırın üzerine hüsnühat ile yazdığını ve bunu ebru sanatı ile süslediğini ifade eden Özlok, şöyle konuştu:

"Hüsnühat ve ebru kursuna gittim. Sonra 'bakır işlemesi yapıyorum ve aynı zamanda ayeti kerime, Allah lafzı, Hadis-i Şerif yazıyorum, bunları bakıra işleyeyim' dedim ve bakırda hüsnühat sanatı ortaya çıktı. Müşterilerimizden güzel geri dönüşler aldık. Sonra da 'bunu renklendirelim, ebru tekniği ile bakırda uygulayalım' diye düşündüm. Farklı teknikte işlemiş olduğumuz bakırları boyamaya başladık. Bakır işlemeciliği, hüsnühat ve de ebru sanatı üçü bir araya geldi."

"Bir bakır tabağı tamamlamak 3 günümü alıyor"

Özlok, eski usul olan el işçiliğiyle çalıştığını belirterek, makine kullanmadığı için ürünlerin üretilmesinin uzun sürdüğünü dile getirdi.

Bir tabağın tamamlanmasının 3 gününü aldığını aktaran Özlok, "Bunu makine işçiliği ile yapan arkadaşlarımız, bir gün içerisinde çok rahatlıkla tamamlayabiliyor. Eski usul bakır işlemeciliği sanatı kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biridir. Ama bunu da şu an ticari kaygılarla biraz daha fazla ürün çıkartmak için arkadaşlarımız daha çok makine işçiliği ile çalışıyorlar." diye konuştu.

Özlok, çalıştıracak eleman bulmakta sıkıntı yaşadığını bildirerek, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için çabaladığını vurguladı.