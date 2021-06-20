Erzincanlı sporcular Badminton Milli Takımının vazgeçilmezi oldu
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Erzincanlı sporcular Badminton Milli Takımının vazgeçilmezi oldu

Erzincanlı sporcular Badminton Milli Takımının vazgeçilmezi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'ye sayısız madalyalar kazandıran, almış oldukları derecelerle Türk spor tarihine giren Erzincanlı Milli sporcular elde ettikleri derecelerle Badminton Milli takımının lokomotifi oldular.

Türkiye'ye sayısız madalyalar kazandıran, almış oldukları derecelerle Türk spor tarihine giren Erzincanlı Milli sporcular elde ettikleri derecelerle Badminton Milli takımının lokomotifi oldular.

Haziran ayı içinde Ankara'da yapılan 17 yaş ve 19 yaş Milli takım seçmelerinde 9 sporcu seçmeleri kazanarak Milli takıma girip Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkını kazandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Milli takım antrenörlerinden Murad Sönmez, "9 sporcuyu Milli takıma verme sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Şimdi amacımız Erzincanlı sporculara uluslararası turnuvalarda ülkemize madalyalar kazandıracak çalışmaları yaptırmaktır. Bu başarıda bize her türlü desteği verenlere çok teşekkür ederim. Bu desteklerle daha iyi başarılar yakalayacağımız inancındayım." dedi.

(Emin Ferhat Sevilir/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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