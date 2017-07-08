Erzincanlı Sanatçı Pepe ile Tanışmak İstiyor

Erzincanlı Sanatçı Pepe ile tanışmak istiyor



ERZİNCAN - Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe için yaptığı şarkı ile büyük beğeni kazanan ve sosyal medyada çok sayıda yorum alan Erzincanlı sanatçı Hüseyin Alan İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Alan yaptığı şarkının büyük ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek en kısa zamanda Pepe ile tanışmak istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın Portekizli stoper oyuncu Pepe'yi transfer etmesinin ardından sevincini "Keke" adlı şarkıyı Pepe için uyarlayıp seslendiren ve sosyal medyada büyük ilgi gören Erzincanlı Türk Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Alan gördüğü ilgiden memnun. Söylediği şarkının beğenilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Alan "Beşiktaş'ımızın yeni transferi Pepe takımımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Önceki transferlerimizden Dem Baba için şarkılar yapılmıştı. Bende Pepe transferinin gerçekleşmesinin ardından kendisine hoş geldin demek amacıyla "Keke" adlı türküyü seslendirdim ve video olarak sosyal medyada yer aldı. Bu kadar olumlu bir tepki alacağımı açıkçası beklemiyordum. Sabah uyandığımda her şey çok farklı olmuştu. Pepe takımımız için İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. Kendisiyle de en kısa zamanda tanışmak istiyorum." şeklinde konuştu.