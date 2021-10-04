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Erzincanlı ressam, sanatını bakır tabakların üzerinde icra ediyor

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Erzincanlı ressam, sanatını bakır tabakların üzerinde icra ediyor Erzincan'da ressam İhsan Parlar 37 yıldır bakır tabakların üzerinde portre işleyerek mesleğini sürdürüyor.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincanlı ressam, sanatını bakır tabakların üzerinde icra ediyor

ERZİNCAN - Erzincan'da ressam İhsan Parlar 37 yıldır bakır tabakların üzerinde portre işleyerek mesleğini sürdürüyor.

Erzincan Yeraltı Çarşısı'nda bulunan dükkanın da sipariş üzerine çalışan İhsan Parlar, çelik uçlu kalem kullanarak gravür tarama tekniğiyle istenilen portreyi bakır tabakların üzerine işliyor.

37 yıldır devlet adamı, siyasiler ve sanatçılar olmak üzere sipariş alarak birçok portre çizen Parlar, istenilen ebada göre 2 ila 7 gün süren titiz bir çalışma sonucunda yaptığı bakır gravür portreleri teslim ediyor.

Unutulmaya yüz tutan meslekler arasında

1982'den bu yana mesleğine aralıksız devam eden Parlar, yaptığı işin baba mesleği olduğunu belirterek, "Bakır üzerine el işçiliği ile grafiker çalışması yaparak mesleğimi devam ettirmekteyim. Bunun yanı sıra 2 tane evladım var. İkisini de bu meslekte yetiştirdim. Yetenekleri var fakat şu aşamada kendi mesleklerini icra ettikleri için çalışmıyorlar. Bu anlamda maalesef yapmış olduğum meslek unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında. Eskiden bu mesleği yapan 17-18 kişi kadar ressam arkadaşlarımız vardı. Şu anda yok denilecek kadar az." ifadelerini kullandı.

"Elim döndükçe gözüm gördükçe devam edeceğim"

Eskiye nazaran iş potansiyelinin düştüğünü söyleyen Parlak, "Makineleşme ve alternatif hediye ürünleri ile birlikte bizim sanatımıza bakış açısı biraz değişti. Maalesef daraldı. Yazın piyasanın canlanması ile birlikte hareketlilik oluyor. Bu bize de normal olarak yansıyor. Fakat kış aylarında durgunluk oluyor. Ama biz yine de mücadelemizi veriyoruz. Bu mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Erzincan'ımıza mal olmuş bir meslektir. Başta ifade ettiğim gibi baba mesleğimdir. Ben elim döndükçe gözüm gördükçe bu mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum." dedi.

Erzincanlı ressam, sanatını bakır tabakların üzerinde icra ediyor

Erzincanlı ressam, sanatını bakır tabakların üzerinde icra ediyor

Erzincanlı ressam, sanatını bakır tabakların üzerinde icra ediyor

Erzincanlı ressam, sanatını bakır tabakların üzerinde icra ediyor

Erzincanlı ressam, sanatını bakır tabakların üzerinde icra ediyor

Erzincanlı ressam, sanatını bakır tabakların üzerinde icra ediyor

Erzincanlı ressam, sanatını bakır tabakların üzerinde icra ediyor
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