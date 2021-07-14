ERZİNCANLI ÖĞRENCİLER BAŞKAN ZORLUOĞLU İLE BULUŞTU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Erzincan'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Erzincan'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ve öğrencilerin Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret etmesi amaçlanan Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 40 öğrenci ve 4 mihmandar, dört gün sürecek etkinlik dolayısıyla Trabzon'a getirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden öğrenciler, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile bir araya geldiler. Öğrencilere Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk eşlik etti.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ OLUŞTURULDU

Erzincan'dan gelen 12-15 yaş aralığındaki öğrenciler, Trabzon'un tarihini ve kültürünü öğrenme şansı bulurken, kurulan güzel dostluklarla da kardeşlik köprüsü oluşturuldu. Aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetleri, çevre temizliği, kuş yemliği yapımı, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiren gençler, günlerini dolu dolu geçirdiler.

AKYAZI STADI'NI GEZMELERİNİ TAVSİYE ETTİ

Sohbet sırasında öğrencilere Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nı gezmeleri için tavsiyede bulunan Başkan Zorluoğlu, "Aranızdan belki de bazılarınız ilerleyen yıllarda bu stadyumda futbol oynar" ifadelerini kullandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Erzincanlı öğrenciler, kendilerine gösterdiği yakın ilgi nedeniyle Başkan Zorluoğlu'na teşekkür ettiler. Ziyaret, öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 14. 07. 2021

Kaynak: Habermetre