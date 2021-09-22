Erzincanlı milli sporcular Hırvatistan'da U 15 Uluslararası Badminton turnuvasına katılacak - Haberler Spor
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Erzincanlı milli sporcular Hırvatistan'da U 15 Uluslararası Badminton turnuvasına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erzincanlı milli sporcular Hırvatistan'da U 15 Uluslararası Badminton turnuvasına katılacak

Erzincanlı milli sporcular Hırvatistan'ın Zagrep şehrinde 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacak U 15 Uluslararası Badminton turnuvasına katılmak için yola çıktılar.

Erzincanlı milli sporcular Hırvatistan'ın Zagrep şehrinde 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacak U 15 Uluslararası Badminton turnuvasına katılmak için yola çıktılar.

Daha önce Ankara'da yapılan Milli takım seçmelerini kazanarak milli takıma girmeyi başaran Erzincanlı sporculardan Aleyna Korkut, Nisanur Çimen ve Elif Rabia Şimşek iyi bir çalışma döneminden sonra ülkelerine madalya kazandırmak için mücadele edecekler. Turnuvada Milli takım antrenörü olarak görev alan antrenör Murad Sönmez, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek "Küçük yaşta milli takıma giren sporcularımızın performansı bizi gelecek için ümitlendiriyor. İnşallah başarılı bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek geleceğiz, bize bu başarıda destek veren her zaman yanımızda olan Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, sporcularımızın kulüplerine ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübüne çok teşekkür ederiz." dedi. - ERZİNCAN

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Haber: Erzincanlı milli sporcular Hırvatistan'da U 15 Uluslararası Badminton turnuvasına katılacak - Haberler Spor
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