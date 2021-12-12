Erzincanlı milli sporcular dünya şampiyonası için İspanya yolcusu - Haberler Spor
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Erzincanlı milli sporcular dünya şampiyonası için İspanya yolcusu

Erzincanlı milli sporcular dünya şampiyonası için İspanya yolcusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanya'nın Huelva şehrinde yapılacak Badminton Büyükler Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için Erzincanlı milli sporcular yola koyuldu.

İspanya'nın Huelva şehrinde yapılacak Badminton Büyükler Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için Erzincanlı milli sporcular yola koyuldu.

Badminton Büyükler Dünya Şampiyonasında ter dökmek için Erzincan'dan Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ile beraber Antrenör Uğur Erçetin İspanya'ya gittiler. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antreman yapan sporcuların başlarında bulunan Antrenör Murat Sönmez ve Uğur Erçetin hocalarıyla iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. - ERZİNCAN

Erzincanlı milli sporcular dünya şampiyonası için İspanya yolcusu

Erzincanlı milli sporcular dünya şampiyonası için İspanya yolcusu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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