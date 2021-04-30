Erzincanlı jandarma uzman çavuş kansere yenik düştü

Bir süredir hastanede tedavi gören Erzincanlı Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar, kansere yenik düştü.

Bir süredir hastanede tedavi gören Erzincanlı Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar, kansere yenik düştü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik taziye mesajı yayımlayarak, "İlçemiz Yaylayolu köyü nüfusuna kayıtlı, Tokat Turhal ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Sancar lenf kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm silah arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı