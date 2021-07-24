Erzincanlı Hayırsever İşadamı Sadık Ağca'nın Köyüne Yaptırdığı Cami İbadete Açıldı
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Erzincanlı Hayırsever İşadamı Sadık Ağca'nın Köyüne Yaptırdığı Cami İbadete Açıldı

Erzincanlı Hayırsever İşadamı Sadık Ağca'nın Köyüne Yaptırdığı Cami İbadete Açıldı
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Hayırsever işadamı Sadık Ağca tarafından Refahiye ilçemizin Gökseki köyüne yaptırılan cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Hayırsever işadamı Sadık Ağca tarafından Refahiye ilçemizin Gökseki köyüne yaptırılan cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Sadık Ağca ve Selvi Ağca adına yaptırılan Gökseki Köyü Camii için Cuma namazı öncesi düzenlenen açılış törenine; Son Başbakanımız ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım, Sayın Valimiz Mehmet Makas, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Sivas Milletvekili Sayın İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekili Sayın Habip Soluk, Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, İşadamı Sadık Ağca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Hayrat sahibi işadamı Sadık Ağca, Erzincan'a ve memlekete hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ardından konuşan Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Camii ve Gökseki Köyü için yaptırdığı cami ile birlikte çok sayıda yapmış olduğu hayır işlerinden dolayı Erzincanlı İşadamı Sadık Ağca'yı tebrik ederek başarılar diledi.

Son olarak konuşan son Başbakanımız ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım, Erzincanlı işadamı Sadık Ağca'nın hayır işlerinde yarıştığına vurgu yaparak, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) aracılığı ile binlerce Erzincanlı öğrenciye burs verdiklerini, bunun yanında; eğitim, kültür ve ibadethane amacı ile halkın hizmetine sunulmak üzere çok sayıda Hayrat yaptırdığını söyleyerek, açılışı yapılan caminin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in dua etmesi ile birlikte Gökseki Köyü Camii kesilen kurdelenin ardından hizmete açılarak, hep birlikte Cuma Namazı eda edildi.

Kaynak: Habermetre

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Erzincanlı Hayırsever İşadamı Sadık Ağca'nın Köyüne Yaptırdığı Cami İbadete Açıldı - Haberler
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