Erzincanlı göçerlerin yayla hayatı
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Erzincanlı göçerlerin yayla hayatı

Erzincan'da yaz aylarından yüksek rakımlı yaylalara çıkan göçerler zor hayat şartlarına rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar.

Erzincanlı göçerlerin yayla hayatı
21.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:12

Erzincan'da yaz aylarından yüksek rakımlı yaylalara çıkan göçerler zor hayat şartlarına rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar.

Erzincan'da ilkbahar aylarında yüksek rakımlı yaylalara çıkarak, tulum peyniri üreticiliği yapan göçerler zor koşullarda çalışıyorlar. Koyun sürüleri olan göçerler hem gece hem de gündüz koyun otlatıyorlar. Koyun sağan ve sağdıkları sütler ile tulum peyniri yapan üreticiler, çok zor şartlar altında olmalarına rağmen atalarından gelen mesleklerini hala yaşatmaya çalışıyorlar.

Sosyal yardımlaşmaya muhtaç olmamak için mesleklerini devam ettiren üreticiler, çocuk yaşlı demeden yaylada herkes üzerine düşen işi yapıyor.

Konu ile ilgili konuşan üretici Mesut Doğan, "Gerçekten hayvancılık çok zor bir meslek. Şöyle söyleyeyim bir evladınızı nasıl yetiştiriyorsunuz o şekilde yetiştiriyoruz. Kuzuyu anne rahminden biz çıkarıyoruz, aynı şekilde emziriyoruz, yemi olsun suyu olsun her şeyini yapıyoruz büyüyene kadar. Bir tane değil binlerce hayvanı bu şekilde büyütüyoruz. Bunlar gerçekten emek isteyen şeyler. Sabahın erken saatlerinde kalkıp şafak vaktinde hayvanları otlatmaya götürüyoruz. Öğlene doğru otlaktan getirip sağım yapıyoruz. Sağım ile birlikte bayanlarımız peynir işlerini yapıyorlar. Ondan sonra burada peynir mandıraları var oraya götürüyoruz. Öğleden sonra yine aynı şekilde hayvanları otlatmaya götürüyoruz. Durmaya gerçekten vakit yok, Şavak Aşireti her zaman çalışmaya mahküm hakikatli bir emekçi. Dille anlatılamayacak çok iş var sabahın erken saatlerinde de kalksan yetiştiremiyorsun" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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