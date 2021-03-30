Erzincanlı gençler, Elazığ'ı gezdi

Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Erzincanlı gençler, Elazığ'da misafir edildi.

Biz Anadolu'yuz Projesi kapsamında Erzincanlı gençler, Elazığ'da misafir edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Erzincanlı gençler Elazığ'a geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından misafir edilen gençlerin ilk durağı tarihi Harput Mahallesi oldu. Harput Mahallesinde bulunan Şefik Gül Kültür Evi, Harput Ulu Camii, Harput Kalesi ve Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden gençler, daha sonra Baskil ilçesine giderek Şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret edip dua etti. Gençler daha sonra barajı, tatlı su ürünleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Keban ilçesini gezdi, yaptıkları kuş yemliklerini doğaya bıraktı. Programın veda etkinliğinde Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde ağırlanan gençlere katılım sertifikası verildi.

Gençlere eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren,"Biz Anadolu'yuz Projesiyle gençlerimizin problem çözme, sosyal becerilerinin geliştirilmesi, iletişim, takım çalışması, gönüllülük, sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, israfı önleme, doğa ve hayvan sevgisi ile çevre bilinci oluşturma gibi konularda farkındalık oluşturmayı hedefledik. Bu kapsamda İlimizde misafir ettiğimiz Erzincanlı gençlerimiz için ilimizin yerel dinamiklerini göz önünde bulundurarak doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı Harput, Keban gibi ilçelerimizi ziyaret, yerel halkla etkileşim, şehrimizin marka değerlerinin tanıtılması, gönüllülük faaliyetleri, doğa ve çevre etkinlikleri, gençlik merkezleri ziyareti gibi birçok faaliyeti gerçekleştirdik"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı