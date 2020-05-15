Erzincanlı Canahmet'e polislerden pastalı doğum günü sürprizi Erzincan polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 13 yaşındaki engelli Canahmet Seçgin'in doğum gününü pastayla kutladı.

Erzincan polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 13 yaşındaki engelli Canahmet Seçgin'in doğum gününü pastayla kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Engelliler Haftası" dolayısıyla konuşma güçlüğü çeken ve epilepsi hastası olan Canahmet Seçgin'i 14. yaş gününde yalnız bırakmadı.

Kavakyolu Mahallesi'nde yaşayan Seçgin'in evine ellerinde pastayla giden polisler, çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Polislerin getirdiği pastanın üstündeki mumları söndüren Seçgin'e çeşitli hediyeler verildi.

Büyük mutluluk yaşayan Seçgin ailesi, gerçekleştirilen sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Engelli oğlu için yapılan doğum günü sürpriziyle duygulandıklarını belirten baba Barbaros Seçgin, sürprizin gelecek hafta kontrole gidecek çocuğu için de moral olduğunu söyledi. Seçgin, şunları kaydetti:

"Yapılan sürprizle engelli çocuğumuzun kalbini kazandınız. Kendisinin mutluluğu gözlerinden okunabiliyor. Çocuklarımız daha fazla sevgi ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Yapılan sürprizlerle dünyanın en mutlu insanları olabiliyorlar. Şu anda yaşadığımız şey ise bunun önemli bir örneği. Ben 6 aydır işsiz olmama rağmen çocuklarımın her türlü ihtiyacını karşılamaya ve tedavilerini sürdürmeye çalışıyorum. Böylesine güzel bir sürpriz çocuklarımıza da olumlu yansıyor. Başta il emniyet müdürümüz olmak üzere tüm polis teşkilatına yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA