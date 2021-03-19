ErzincanDivriği arası raybüs seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başlıyor

Korona virüs salgını dolayısıyla geçtiğimiz yıl Mart ayında sonlandırılan Erzincan-Divriği arası raybüs seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başlıyor.

Korona virüs salgını dolayısıyla geçtiğimiz yıl Mart ayında sonlandırılan tren seferleri, yarın yeniden başlayacak. TCDD tarafından yapılan açıklamada, "Yakın - Orta mesafedeki şehirlerarasında korona virüs salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri 20 Mart tarihinden itibaren hizmet vermeye başlıyor. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bölgesel trenlerde yolcuların güvenle, sağlıkla yolculuk etmeleri amacıyla her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcuların HES kodunu ibraz etmeleri gerekiyor. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkımızın hizmetine sunuluyor. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçiyor.

Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları arasında Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği raybüs seferleri de yer aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı