Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: "Artan gübre fiyatlarında bir an önce önlem alınması gerekiyor"

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, üreticilerin bitkisel ve hayvansal üretimden kaynaklanan sorunları hakkında rapor tuttuklarını belirterek, artan gübre fiyatlarında da bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, gübrede yüksek oranda artışın devam ettiğini belirterek, tarım için gübre fiyatlarında acilen önlem alınmalı ve verimli üretim içinde üreticimize yeterli oranda destek verilmeli açıklamasında bulundu.

Başkan Geyik, köy ziyaretleri hakkında bilgi vererek konuşmasında şunlara yer verdi; "Odalarımıza kayıtlı olan üreticilerimizi ziyaret etmek maksadıyla bütün köylere çıkıp bitkisel ve hayvansal üretimden kaynaklanan sorunları yerinde görüp tespit etmek amacıyla köy ziyaretlerine başlamış bulunmaktayız. Bu köy ziyaretlerimizde üreticilerimizin bitkisel ve hayvansal sorunlarının karşılaştıkları sorunları sıkıntıları yerinde görüp ve bunu bir rapor haline getirip ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere bir rapor hazırlayacağız. Bu kapsamda köylülerimizi ziyaret ediyoruz. Bu dönemde artan aşırı girdi maliyetleri ve bitkisel, hayvansal üretimden kaynaklanan sorunları yerinde görüp tespit ediyoruz. Son aylarda gübre fiyatlarına aşırı derecede zam geldi. Yüzde 200'lerde bir zam geldi. Tabi ki üreticilerimizi olumsuz yönde çok etkiledi. Bu yönde özellikle güz ayıyla birlikte söküm ve dikim ayı çiftçimiz için buğday ekimleri yapılıyor bu dönemde. Buğday ekimlerini çiftçimiz şuan kesinlikle zorlanıyor. Bu girdi maliyetleri karşısında üreticilerimizi kara kara düşündürmektedir. Bu önümüzdeki yıl veriminde düşmesi anlamına gelmektedir. Tüketiciye de bunun olumsuz yansımaları olacaktır. Çünkü verim düşük olacağından dolayı buğday fiyatları da haliyle yükselecek ve un ve ekmek fiyatlarına yansıyacaktır. Bu duruma da yetkililerin tedbir alınmasını talep etmekteyiz" - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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