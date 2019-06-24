ERZİNCAN Yuvadan düşen yavru leylekler yerine koyuldu

Yuvadan düşen yavru leylekler yerine koyuldu

ERZİNCAN'ın Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesi'nde yuvadan düşen yavru leylekler, köylüler tarafından bakımı yapıldıktan sonra vinçle yuvasına bırakıldı.

Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesi'nde Mehmet Fırat'a ait evin önünde bulunan elektrik direği üzerine 2004 yılından buyana yuva yapıyorlar. 15 yıl boyunca her sene yavrularını büyüterek yuvadan uçuran leyleklerin yavruları bu yıl yuvadan düşünce devreye ev sahibi Mehmet Fırat girdi. Fırat, yuvadan düşen yavrulara gerekli bakımı yaptıktan sonra Aras EDAŞ'tan yardım istedi. Evin bulunduğu yere gelen Aras EDAŞ ekipleri yuvadan düşen yavruları tekrar yuvalarına bıraktı.

Sabah saatlerinde leylek yavrularını yerde gördüğünü belirterek, Bakımını yaptırdık, yıkadık, suyunu ekmeğini verdik. Fakat yuvasından nasıl düştüğünü görmedik. 2004 yılından beri yuvası burada. Her sene gelir iki tane üç tane yavru yapar giderler. Onların yaşam tarzlarını ben zaman zaman belgesel gibi izliyorum. Çokta mutlu oluyorum. Tabii ki bu doğaya sahip çıkmakta bizim asli görevimiz. Biz hayvanlarımıza, doğamıza sahip çıkmazsak doğada bize her türlü mağduriyeti yaratır ve sahiplenmez. Yetkilileri aradık tekrar yuvasına koymak için vinç göndermişler. Yavruları tekrar yerlerine koyduk. Kendi yuvasında annesi babası daha iyi bakar o açıdanö diye konuştu.

Kaynak: DHA