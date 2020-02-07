Erzincan yoluna kaya parçaları düştü
Erzincan yoluna düşen kaya parçaları, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
Erzincan yoluna düşen kaya parçaları, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.
Tunceli- Erzincan yolunun 38'inci kilometresinde, kopan kaya parçaları yola düştü. Bu sırada yoldan araç geçmemesi olası facia önlerken, durumu gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin, iş makinesiyle kaya parçalarının yoldan kaldırmasıyla trafik akışı tekrar sağlanmaya başlandı.