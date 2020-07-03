ERZİNCAN Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Kemaliye'ye çılgın atlayış
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ERZİNCAN Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Kemaliye'ye çılgın atlayış

Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Kemaliye'ye çılgın atlayışERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen doğa sporları ve kültür festivalinde 1500 metre yükseklikteki kayalıklardan yapılan Wingsuit Exit atlayışı nefes kesti.

03.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:24

Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Kemaliye'ye çılgın atlayış

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen doğa sporları ve kültür festivalinde 1500 metre yükseklikteki kayalıklardan yapılan Wingsuit Exit atlayışı nefes kesti.

Bu yıl 41'ncisi düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin üçüncü gününde Türk sporcu Cengiz Koçak tarafından Wingsuit Exit atlayışı gerçekleştirildi. İzleyicilerin bulunduğu alana yerleştirilen hedeften geçen çılgın paraşütçü sorunsuz bir şekilde nehre indi. Kemaliye'den 2 saat yürüyerek 'Cennete açılan kapı' olarak isimlendirilen atlayış alanına tırmanan Koçak deniz seviyesinden 1500 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı Kayalıkları'na ulaştı. özel yapım kıyafetlerini giyerek atlayış için hazırlanan yarasa adam 1500 metrelik mesafede 200 kilometre hıza ulaşarak ölüme meydan okudu. Atlayıştan kısa süre sonra paraşütlerini açan sporcu Karasu nehrinde oluşturulan alana sorunsuz bir şekilde indi. Koçak'ın atlayışını İlçe sakinleri ve çok sayıda turist ilgiyle izledi.

Atlayış sonrası konuşan Türk sporcu Cengiz Koçak; Atladığım yerin yüksekliği 1460 metre, indiğim yer 820 metre, aradaki mesafe 600 metre. Atladıktan 2-3 saniye sonra suitin içersine dolan havayla süzülmeye başlıyorsunuz. Süzülürken ki süratim yaklaşık 200 kilometreye çıkıyor. Bu süratle insanların üzerinden geçtim. Fırat Nehri'nin üzerine yerleştirdiğimiz yüzen bir platform var, ona indim. Aradaki irtifa farkı 600 metreydi. Yukarı tırmanırken, Via Ferratta'ya tırmandık. Via Ferratta; dibinden tepesine 310 metre, Türkiye'nin en yüksek Via Ferratta'sıdır ve rakipsizdir. Kemaliye'ye çok yakışan bir Via Ferratta. Buranın bir diğer özelliği ben BaseJump'a 2011 yılında kanyon içerisindeki o halattan atlayarak başladım. Bugün ki atladığımız çıkış noktası, Cennete açılan Kapı bunun adı, Kemaliye'nin eski adıdır cennet. Eğin cennet bahçesi demektir. Bunun da ilk atlayışını ben yapmıştım yıllar önce. Bu yıl maalesef tek başıma atlıyorum. Normalde arkadaşlarımızla çok daha eğlenceli şeyler oluyordu. Umarım seneye çok daha büyük ve güzel şeyler yapacağız" dedi.

Yukarı da rüzgarın şiddetlendiğini de ifade eden Koçak; "Rüzgar eğer onu kullanamazsan sana çok zarar veren bir şey. O yüzden ondan en çok fayda sağlayabilecek şekilde kendimi konumlandırmaya çalıştım, ona odaklandım. Açıkçası yapmam gereken dışında bir şeye odaklanamıyorum. Sonra herşey oturunca, süratlenince artık, ondan sonra eğlendim. İnsanların kenarlara açıldığını felan da gördüm, çok güzeldi" diye konuştu.

ERZİNCAN Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Kemaliye'ye çılgın atlayış

Kaynak: DHA

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