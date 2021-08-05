Erzincan yangın son dakika! Erzincan'da yangın var mı? Erzincan'da devam eden yangın var mı?
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Erzincan yangın son dakika! Erzincan'da yangın var mı? Erzincan'da devam eden yangın var mı?

Erzincan yangın son dakika! Erzincan'da yangın var mı? Erzincan'da devam eden yangın var mı?
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Son Dakika: Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınlar sonrası birçok ilde yangın olup, olmadığı ile ilgili vatandaşlar tarafından arama yapılmakta. Yangın haberlerinin gelmeye başladığı şehirler arasında yer alan Erzincan en çok merak edilen iller arasında yer almakta. Peki, Erzincan'da devam eden yangın var mı? Erzincan'da yangın son dakika! Erzincan'da yangın var mı?

Son Dakika: Peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından birçok ilde yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Bu bağlamda en çok merak edilen iller arasında yangın haberlerinin ilk günlerinde ismini sıkça duyduğumuz Erzincan yer almakta. Erzincan'da ki yangın haberleriyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERZİNCAN'DA YANGIN VAR MI?

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Akarsu mevkisinde yer alan ormanlık alanda başlayan orman yangını, bir süre sonra yaklaşık yarım futbol sahası büyüklüğünde alanı kapladı.

Yangın üzerine bölgeye jandarma ve Refahiye itfaiyesi ekiplerinin yanı sıra Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile orman muhafaza görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerce söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Jandarma, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Sıkıntılı bir durum yok.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine yangını tespit ettiklerini söyledi.

Bir buçuk dönümlük ormanlık alanda etkili olan yangının ağaçları sarmadan kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Makas, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Hem savcıların da hem de olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede teknik incelemeler yaptığını dile getiren Makas, an itibariyle sıkıntılı bir durumun bulunmadığını belirtti.

Erzincan'da 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş çıkışların da yasaklandığını anımsatan Vali Makas, vatandaşların da bu noktada yasağa duyarlı bir şekilde hareket ettiğini sözlerine ekledi.

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