Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı - Haberler
Erzincan, Ayrancı, Güncel

Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu, 65 yaş ve üstü ve kronik hastaları sebebiyle evden çıkmaları kısıtlanan 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını evde karşıladı.

10.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:30
Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu, 65 yaş ve üstü ve kronik hastaları sebebiyle evden çıkmaları kısıtlanan 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını evde karşıladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Destek Grubu, vatandaşların yardımına koşmayı sürdürüyor.

Polis, jandarma, bekçi, zabıta, sağlık görevlileri ve STK mensuplarından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'ndan destek almak isteyen vatandaşlar, 112, 155, 156 numaralı ihbar hatlarını arayarak ihtiyaçlarını iletiyor.

İhbarları değerlendiren gruptaki görevliler de vatandaşların ilaç, market gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak evinde kalan vatandaşlara ulaştırıyor.

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, grubun çalışmaları hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşların taleplerini karşılamak için ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nu kurduklarını hatırlattı.

Her mahalleden bir kurumun il müdürünün sorumlu olduğunu dile getiren Ayrancı, şunları kaydetti:

"Bekçilerimizden, kolluk kuvvetlerimizden, din görevlilerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızın bulunduğu gönüllü ekiplerimiz, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için mahallelerde görevlendirildi. Bugüne kadar 11 bin 274 ihbara Vefa Sosyal Destek Grubumuz cevap vererek bunların ihtiyaçlarını giderdi. Personelimiz gelen ihbarları titizlikle inceleyerek ilgili arkadaşlarımıza iletiyor, arkadaşlarımız da hemen olay yerinde müdahale etmek suretiyle sorunu çözüme kavuşturuyor."

Ayrancı, kendilerinin de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının takipçisi olduklarını ifade ederek, "Akşam olduğunda bize gelen tüm çağrılara geri dönüş yaparak vatandaşın ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığını bizzat kendisine sorarak teyit ediyoruz. Şu ana kadar da vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler aldık." dedi.

Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Haberler
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Hadise Aleyna Tilki Kim Kardashian Fahrettin Koca
Spor Rüştü Reçber Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 18:53:31. #1.15#
title