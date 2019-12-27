Erzincan ve Tunceli'de 166 köy yolu ulaşıma kapandı
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Erzincan ve Tunceli'de 166 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 166 köye ulaşım sağlanamıyor.

27.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:58
Erzincan ve Tunceli'de 166 köy yolu ulaşıma kapandı

ve 'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 166 köye ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ekiplerin 4 greyder ve 1 bıçaklı kamyonla karla mücadele ettiği bildirildi.

Tunceli

Tunceli kent genelinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 161 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 karla mücadele ekibi, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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