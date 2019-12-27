Erzincan ve Tunceli'de 166 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 166 köye ulaşım sağlanamıyor.
Erzincan ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 166 köye ulaşım sağlanamıyor.
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.
Ekiplerin 4 greyder ve 1 bıçaklı kamyonla karla mücadele ettiği bildirildi.
Tunceli
Tunceli kent genelinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 161 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 karla mücadele ekibi, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.