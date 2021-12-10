Erzincan ve Kars'ta kardan kapanan 50 köy yolu açıldı - Haberler
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Erzincan ve Kars'ta kardan kapanan 50 köy yolu açıldı

Erzincan ve Kars'ta kardan kapanan 50 köy yolu açıldı
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan ile Kars'ta kar ve tipiden kapanan 50 köy yolu ulaşıma açıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan ile Kars'ta kar ve tipiden kapanan 50 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan ve Kars'ta kapanan 69 köy yolunda belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

Kars'ta 38 ve Erzincan'da 12 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Ekiplerin Erzincan'da kapalı bulunan 19 köy yolunda karla mücadelesi sürüyor.

Öte yandan Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Koç köyü ile Kıraç köyü arasında tipi nedeniyle sürekli kapanan yolun açık tutulması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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