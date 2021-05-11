Erzincan ve Kars'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepkiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan ve Kars'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepkiler

Erzincan ve Kars'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepkiler
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan ve Kars'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Erzincan ve Kars'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, yazılı açıklamasında, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi, Filistin devletinin başkenti olduğunu belirtti.

Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyoruz. İsrail devleti uluslararası kararlara, sözleşmelere saygı duymasını öğrenmeli, buna aykırı davranışlarının hesabını da uluslararası arenada vermelidir. İsrail'i, işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı uygulamalarını sonlandırmaya, bölgede gerginliği ve hukuksuzluğu artıracak hareketlere son vermeye davet ediyoruz."

Kars

Diyanet-Sen Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş ise sendika binasında yaptığı açıklamada, Kudüs'ün, Müslüman coğrafyaların her birinde yaşanan çok çeşitli imtihan ve işgallerin özeti olduğunu ifade etti.

"Kudüs ne haldeyse diğer Müslüman beldeleri de o haldedir, biz ne haldeysek Kudüs de o haldedir. Kudüs hak ile batılın savaşında, hak cephesinin temsilidir. Bizim için bir dava, dinmeyen bir sancıdır." diyen Keleş, Kudüs'ün tüm insanlığın öz davası olarak herkesi ilgilendirdiğini vurguladı.

İnsanlığı duyarlı olmaya davet eden Keleş, şunları kaydetti:

"Bugün Kudüs'ü kurtarmak demek, küresel batıl düzenini parçalamak demektir. Müslümanların bir olması demektir. Mazlumun elinden tutup kaldırmak, zalimleri yere sermek demektir. Kudüs davası, onu omuzlayan insanları da devletleri de öyle bir sevdayla öylesine bir donanım ve gayrete zorlar ki bu herkes için dünyayı da ahireti de mamur eder."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi
Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Seda Sayan Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses
Spor Diego Muslera Cyle Larin Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzincan ve Kars'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepkiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:36:20. #1.16#

title