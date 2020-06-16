Erzincan ve Elazığ'dan gelen balık adamlar cesedi sudan çıkardı
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Erzincan ve Elazığ'dan gelen balık adamlar cesedi sudan çıkardı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada suda kayıp olarak aranan son kişinin cesedi Erzincan ve Elazığ'dan gelen balık adamlar tarafından çıkarıldı.

Erzincan ve Elazığ'dan gelen balık adamlar cesedi sudan çıkardı
16.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:10

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada suda kayıp olarak aranan son kişinin cesedi Erzincan ve Elazığ'dan gelen balık adamlar tarafından çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ'a gönderildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzi Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil'in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazadan 5 saat sonra Erzincan AFAD'tan 2 kişilik ve Elazığ Emniyet Müdürlüğünden 4 kişilik dalgıç ekibi suda kayıp olarak aranan şoför Dil'in aracın altında sıkışan cesedine ulaştı.

Hastane morgundaki işlemlerin ardından kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Elazığ'a gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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