GÜMÜŞHANE (İHA) - Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde Kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasına start verdi.

Erzincan - Sivas kara yolu güzergahındaki Sakaltutan ile Kızıldağ geçitlerinde, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye geçidi ve Pöske Dağında, Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı geçidinde gece saatlerinde yağmur yağışı kar ve tipiye dönüştü. Yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü.

Yağışın ardından karayolları ve trafik ekipleri, geçitlerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptı, sürücüleri uyardı.

"Yoğun kar uyarısı"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın yüksek kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Yapılan iki ayrı açıklamada, "24.11.2021 Çarşamba günü yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ve "Yapılan son tahminlere göre 25.11.2021 perşembe sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışlarının Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

(Senanur Erdoğan - Emin Ferhat Sevilir/İHA)