ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Haberler
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ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

ARDAHAN (DHA) - ERZİNCAN ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çayırlı ilçesi Keşiş Dağlarının yüksek kesimlerinden saat 08.30 sıralarında karla karışık yağmur etkisini gösterirken, Yeşilkaya Yaylası'nda ise kar yağışı yaşandı. 2600 rakımlı yaylaya yağan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı bölgede bulunan çobanları hazırlıksız yakaladı.

ARDAHAN'IN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI

Ardahan'da hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar düşmesi sonucu 2 bin rakımlı yüksek tepeler kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklıkları düştü, soğuk hava ve yağmur etkili oldu. Yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan- Artvin karayolunun 2470 rakımlı Çam geçidi ve Ardahan-Posof karayolunun 2550 rakımlı Ilgar geçidi beyaza örtüyle kaplandı. Yaylalarda ki büyükbaş hayvanlar kar yağışı sebebiyle ağıllarda bekletildi.

ILGAR DAĞI ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesine, kar yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle, deniz seviyesinden 2750 metre yüksekliğindeki Arsiyan Dağı ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı'nın zirvesi, beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, Ardahan'ın Posof ve Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki dağlara mevsimin ilk karının yağdığını, havaların ısınacağını ve iki ay sonbaharın yaşanacağını söyledi.

(ERZİNCAN)

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
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Haber: ERZİNCAN VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Haberler
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