Erzincan ve Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı - Haberler
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Erzincan ve Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı

Demirören Haber Ajansı / Faruk Canbaba - Haberler | Güncel
Erzincan ve Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı

ERZİNCAN ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Keşiş Dağları'nda saat 08.30 sıralarında karla karışık yağmur, Yeşilkaya Yaylası'nda ise kar yağışı etkili oldu. 2 bin 600 rakımlı yayla beyaza büründü. Bölgedeki bir şantiyedekiler ile çobanlar yağışa hazırlıksız yakalandı.Ardahan'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesine de kar yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yüksekliğindeki Arsiyan Dağı ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.


Erzincan ve Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı

Erzincan ve Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı

Erzincan ve Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı

Erzincan ve Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı

Erzincan ve Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı

Erzincan ve Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı

Erzincan ve Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı

Demirören Haber Ajansı / Faruk Canbaba - Son Dakika Haberleri
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