Erzincan Valisinden koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan Valisinden koronavirüs denetimi

ERZİNCAN'daki koronavirüs denetimlere katılan Vali Mehmet Makas, kent merkezindeki park, kafeterya, lokanta, fırın ve taksi durağını gezerek, iş yeri sahipleri ile vatandaşlardan tedbirlerine uymalarını istedi.

Erzincan Valisinden koronavirüs denetimi
07.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:15

ERZİNCAN'daki koronavirüs denetimlere katılan Vali Mehmet Makas, kent merkezindeki park, kafeterya, lokanta, fırın ve taksi durağını gezerek, iş yeri sahipleri ile vatandaşlardan tedbirlerine uymalarını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile kent genelinde koronavirüs salgını süresince bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Gün boyu denetimler devam ederken akşam saatlerinde denetimlere Erzincan Valisi Mehmet Makas katıldı. Vali Makas'a denetimler esnasında Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Vali Yardımcısı Vekili İsmail Demir, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş eşlik etti.Salgınla mücadelede kurallara uymanın hayati önem taşıdığını ifade Vali Makas, vatandaşlara el temizliği, sosyal mesafe ve maske kullanımının salgınla mücadelede olmazsa olmaz kurallar olduğunu anlattı. Vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirlerine uyduklarını belirten Vali Makas, tedbirlere uyan tüm vatandaşa teşekkür ederek, koronavirüs salgını ile etkin bir şekilde mücadele için il genelinde oluşturulan tüm birimlerin denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı Dünya
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı 3. Sayfa
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bir haftada bulaşma biter' diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı Sağlık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Magazin
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği iki formayı da tanıttı
Fenerbahçe, transferlerle birlikte yeni sezonda giyeceği iki formayı da tanıttı
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Barış Arduç Yeşim Salkım Ufuk Bayraktar
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Lübnan Beyrut Futbolcu
Şu an buradasınız: Erzincan Valisinden koronavirüs denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 09:16:27. #1.14#
title