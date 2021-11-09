Erzincan Valisi Sayın Mehmet Makas, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 83. Yıl Dönümü Münasebetiyle Bir Anma Mesajı Yayımladı

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Erzincan Valisi Sayın Mehmet Makas, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımlamıştır. Vali Mehmet Makas mesajında şu görüşlere yer vermiştir: "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızın Baş Komutanı Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbi, aziz milletimizin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle topyekün olarak verdiği eşsiz bir mücadele sonunda destansı bir zaferle sonuçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kazanılan bu büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti kurarak, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker ve büyük bir devlet adamıdır. Her 10 Kasım günü, Atamızı kaybetmenin hüznünü yaşarken, Ona ve emanetine olan bağlılığımız tazelenmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, yine bizlere gösterdiği hedef doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesinin daha da üstüne çıkarmak için azim ve gayretle çalışmaya devam etmeliyiz. Şunu da gururla ifade etmeliyiz ki; Ülkemiz bugün dünyada söz sahibi, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde stratejik rol üstlenen, gerçekleştirdiği hamlelerle diğer devletlere ilham kaynağı bir ülke konumundadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere üzerinde yaşadığımız cennet vatanı armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" demiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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