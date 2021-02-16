Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

16.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:50
Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Vali Makas'a aşıyı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik uyguladı.

Sosyal medya hesabından aşı olduğu fotoğrafı paylaşan Vali Makas, "Aşı programı kapsamında sıramız geldi ve ilk doz aşımızı olduk. Can Erzincanlı kardeşlerimiz sırası geldiğinde aşı olmaya davet ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın sürdürdüğü başarılı süreçten dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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