Erzincan Valisi Mehmet Makas, kararsız vatandaşları aşı olmaya ikna etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kararsız vatandaşları aşı olmaya ikna etti

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kararsız vatandaşları aşı olmaya ikna etti
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'daki mobil aşı uygulama noktasını ziyaret eden ve sağlık ekipleriyle ikna çalışması yapan Vali Mehmet Makas, iki vatandaşın aşı olmasını sağladı.

Erzincan'daki mobil aşı uygulama noktasını ziyaret eden ve sağlık ekipleriyle ikna çalışması yapan Vali Mehmet Makas, iki vatandaşın aşı olmasını sağladı.

Kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan mobil aşı istasyonunda, vatandaşların randevusuz da aşı olması sağlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan uygulama kapsamında, sağlık personeli bir yandan halkı aşı olmaya ikna ederken, diğer yandan da başvuruda bulunanların aşılarını yapıyor.

Mobil aşı istasyonunu ziyaret eden Vali Makas da sağlık çalışanları ile bir süre görev yaparak vatandaşlara aşı olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Makas, aşı olmaktan çekinen iki kişi ile bir süre sohbet ettikten sonra ikna ederek aşı olmalarını sağladı.

Kentteki aşı oranları ile ilgili bilgi veren Vali Makas, "Birinci doz aşıda, aşağı yukarı yüzde 61'lere ulaştık. Hedefimiz bunu yüzde 70'in üzerine atabilmek. O noktada da arkadaşlarımız büyük bir emek sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kararsız vatandaşları aşı olmaya ikna etti
Erzincan Valisi Mehmet Makas, kararsız vatandaşları aşı olmaya ikna etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan Valisi Mehmet Makas, kararsız vatandaşları aşı olmaya ikna etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:21:10. #1.16#

title