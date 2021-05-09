Erzincan Valisi Mehmet Makas: "Hayatını evlatlarına adayan, hakları hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan Valisi Mehmet Makas: "Hayatını evlatlarına adayan, hakları hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun"

Erzincan Valisi Mehmet Makas: 'Hayatını evlatlarına adayan, hakları hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Hayatını evlatlarına adayan, hakları hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Hayatını evlatlarına adayan, hakları hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Vali Makas, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin günüdür bugün. Onlar baş tacımız, koşulsuz, menfaatsiz ve karşılıksız sevgisini esirgemeyenimiz, tırnağımıza zarar gelse acısı yüreğini titretenimizdir.

Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakarca çalışan annelerimiz, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının da en önemli güvencesidir. Bu toprakları 'ana vatan' yapan, Alparslanları, Fatihleri, Gazi Mustafa Kemalleri yetiştiren, elleri öpülesi analardır.

En güvenli limanımız olan ana kucağının sıcaklığını, samimiyetini, huzurunu yaşayan insanlar; karşılaşılacak bütün zorlukların üstesinden gelecektir. Zira anne duasını almış bir evladın adeta manevi bir zırhla himaye edildiğine inanıyoruz. Bu nedenle sadece bu özel günde değil her zaman anne ve babalarımızın rızasını kazanmalı, onların gönüllerini hoş tutmalı, bizden bekledikleri tek şey olan sevgimizi, saygımızı ve ilgimizi hiçbir zaman eksik etmemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını evlatlarına adayan, hakları maddi hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, yaşamlarının her gününün mutlu sağlıklı ve sevinç dolu geçmesini temenni ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'den 10 il için zirai don uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için zirai don uyarısı
18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Serdar Aziz Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzincan Valisi Mehmet Makas: "Hayatını evlatlarına adayan, hakları hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 02:06:42. #1.16#

title