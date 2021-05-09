Erzincan Valisi Mehmet Makas: "Hayatını evlatlarına adayan, hakları hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun"

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Hayatını evlatlarına adayan, hakları hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Hayatını evlatlarına adayan, hakları hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Vali Makas, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin günüdür bugün. Onlar baş tacımız, koşulsuz, menfaatsiz ve karşılıksız sevgisini esirgemeyenimiz, tırnağımıza zarar gelse acısı yüreğini titretenimizdir.

Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakarca çalışan annelerimiz, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının da en önemli güvencesidir. Bu toprakları 'ana vatan' yapan, Alparslanları, Fatihleri, Gazi Mustafa Kemalleri yetiştiren, elleri öpülesi analardır.

En güvenli limanımız olan ana kucağının sıcaklığını, samimiyetini, huzurunu yaşayan insanlar; karşılaşılacak bütün zorlukların üstesinden gelecektir. Zira anne duasını almış bir evladın adeta manevi bir zırhla himaye edildiğine inanıyoruz. Bu nedenle sadece bu özel günde değil her zaman anne ve babalarımızın rızasını kazanmalı, onların gönüllerini hoş tutmalı, bizden bekledikleri tek şey olan sevgimizi, saygımızı ve ilgimizi hiçbir zaman eksik etmemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını evlatlarına adayan, hakları maddi hiçbir değerle ödenemeyecek tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, yaşamlarının her gününün mutlu sağlıklı ve sevinç dolu geçmesini temenni ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı