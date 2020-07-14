Erzincan Valisi Mehmet Makas'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Erzincan Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı, ülkenin dört bir köşesinde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, idarecisinden vatandaşına, toplumun her ferdi ve her kesiminin dimdik ayakta durduğunu belirtti.

Mesajında, milletçe büyük badire atlatılan 15 Temmuz gecesi devleti, demokrasiyi yok etmek isteyen hainlerin silahlarını millete doğrultarak kanlı darbe girişiminde bulunduğunu anlatan Makas, "Bu darbe girişimine karşı aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla şehirlerimizin meydanlarına, hava alanlarına ve sokaklarına kükremiş bir sel misali akmış, tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'mızda, terörle mücadelede olduğu gibi ölümü göze alarak işgalcilere, bölücülere gereken cevabı vermiştir." ifadelerini kullandı.

Makas, milletin hain kalkışma sırasında ölümü göze alarak sokakları, meydanları doldurduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz o gece, kendisine doğrultulan silahlara, üzerine sürülen tanklara, bomba yağdıran uçaklara ve helikopterlere teslim olmamış, verdiği mücadele ile istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun neleri başarabileceğini, neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Ölümü göze alarak sokakları, meydanları, hava alanlarını dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine layık olanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmıştır."

Mesajında şehitleri rahmetle anan Makas, "Bizler de 'Önce Vatan' diyerek 15 Temmuz Destanı'nı bizlere armağan eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan, bayrak ve demokrasi aşkını gelecek nesillere anlatmaya, şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Milletimizin devletine, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı 15 Temmuz'u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA