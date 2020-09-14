Son Dakika | Erzincan Valisi Makas pazar yerlerinde Kovid-19 tedbirlerini denetledi Son dakika gündem haberi... Erzincan Valisi Mehmet Makas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yaptı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yaptı.

Vali Makas, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve İl Emniyet Müdür Vekili Tahsin Kılıç ile birlikte Buğday Meydanında kurulan pazar yerinde ve Pazartesi Pazarında incelemelerde bulundu.

Pazar alanını gezen ve esnafla bir süre sohbet eden Makas ve beraberindekiler, vatandaşlara Kovid-19 kurallarının uygulanması konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaf ve vatandaşlara kurallara uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurgulayan Makas, pazar esnafının ve pazar yerine gelen vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Denetimlerin insanların toplu olarak bulunduğu tüm yaşam alanlarında yoğun şekilde gerçekleştirildiğini belirten Makas, vatandaşların İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlara uymasıyla ancak salgının önlenebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA