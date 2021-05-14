Erzincan Valisi Makas güvenlik güçleri ve huzurevi sakinleri ile bayramlaştı
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Erzincan Valisi Makas güvenlik güçleri ve huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

Erzincan Valisi Makas güvenlik güçleri ve huzurevi sakinleri ile bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan Valisi Mehmet Makas, huzurevi sakinleri ve görevi başındaki güvenlik güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, huzurevi sakinleri ve görevi başındaki güvenlik güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Vali Makas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir ziyaretçi kabul etmeyen huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Burada kalanlarla bir süre sohbet eden Makas, huzurevi sakinlerine hediye vererek bayramlarını tebrik etti.

Vali Makas, ardından bayramda görev başında bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Polis Merkezi ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında emniyet mensupları ve askerlerin bayramını tebrik eden Makas, güvenlik güçleri ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretlere, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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