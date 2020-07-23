Erzincan Valisi Makas'dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı Erzincan Valisi Mehmet Makas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz günü 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlandığını anımsattı.

Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracının basın olduğunu ifade eden Makas, şunları kaydetti:

"Doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşmasına ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Sanal ortamın giderek daha da yaygınlaştığı günümüzde, doğru tarafsız ve ilkeli yayın yapan basının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yaşanan gelişmeleri objektif ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunup vatandaşlarımızın en doğru şekilde bilgilendirilmesini sağlamaya çalışan basın mensupları, önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir."

Kaynak: AA