Erzincan Valisi Arslantaş hafta sonu iş yerlerini kapatma kararı alan esnafa destek verdi
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Erzincan, Güncel

Erzincan Valisi Arslantaş hafta sonu iş yerlerini kapatma kararı alan esnafa destek verdi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu iş yerlerini kapatma kararı alan tüccar ve esnafın kararını desteklediğini bildirdi.

10.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:00
Erzincan Valisi Arslantaş hafta sonu iş yerlerini kapatma kararı alan esnafa destek verdi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu iş yerlerini kapatma kararı alan tüccar ve esnafın kararını desteklediğini bildirdi.

Vali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile esnaf odalarının Kovid-19 sebebiyle hafta sonları iş yerlerini kapatma kararı aldığını hatırlattı.

Bu kararı desteklediğini belirten Arslantaş, şunları kaydetti:

"TSO ile tüm esnaf odalarımız, gıda, sağlık, ulaştırma ve akaryakıt sektörleri hariç tüm iş yerlerinin hafta sonu kapalı olmasına dair bir karar almışlar. Hastalığın yayılmasını engelleyecek bu kararı destekliyorum. Evde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım."

Kaynak: AA

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