Erzincan Valisi Arslantaş'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bir maaşı ile destek vereceğini açıkladı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bir maaşı ile destek vereceğini açıkladı.

Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini belirtti.

Kampanyaya bir maaş ile destek sağlayacağını ifade eden Arslantaş, paylaşımında "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullandı.

Öte yandan Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün de yaptığı paylaşımla kampanyaya bir maaşını bağışladığını duyurdu.

Kaynak: AA