Erzincan Valisi Arslantaş: "AA, doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermedi"
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Mustafa Kemal Atatürk, Erzincan, Güncel

Erzincan Valisi Arslantaş: "AA, doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermedi"

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne kadar doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermeden halkımızı gelişmelerden haberdar eden AA, Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de...

06.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:08
Erzincan Valisi Arslantaş:

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne kadar doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermeden halkımızı gelişmelerden haberdar eden AA, Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyurarak bir asırdır önemli bir görevi yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

Vali Arslantaş, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın, Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelenin dünyaya duyurulması, milletin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için İstiklal Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

Arslantaş, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne kadar doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermeden halkımızı gelişmelerden haberdar eden AA, Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyurarak bir asırdır önemli bir görevi yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansının, bugün yalnızca ülkenin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini aldığına dikkati çeken Arslantaş, şunları kaydetti:

"Kurulduğu dönemde büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalışan Anadolu Ajansı, bugün bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biri olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilimizde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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