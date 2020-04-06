Erzincan Valisi Ali Arslantaş'tan "Ziyaretlere ara verin" çağrısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ziyaretlere, altın günlerine ve apartman toplantılarına ara verilmesi çağrısı yaptı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ziyaretlere, altın günlerine ve apartman toplantılarına ara verilmesi çağrısı yaptı.

Vali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretlere bir süre ara verilmesi gerektiği hususunda vatandaşları uyardı.

Arslantaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerimiz. karşılıklı yapılan ev ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum. Apartman toplantıları, altın günleri, taziye ve hasta ziyaretleri, komşu esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim. Biz büyük bir aileyiz Erzincan."

Kaynak: AA