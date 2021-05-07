Erzincan Valiliğinden "pazar yerleri" açıklaması

Erzincan Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlamada kurulacak pazar yerlerini belirledi.

Erzincan Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlamada kurulacak pazar yerlerini belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Makas Başkanlığında kurulun toplandığı belirtildi.

8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olabileceği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde Yavuz Selim Mahallesi 194. sokakta, Fatih Mahallesi perşembe pazarı alanında, Halitpaşa Mahallesi salı pazarı alanında ve İnönü Mahallesi cumartesi pazarı, açık olacak olup, vatandaşlarımızın ikametlerine en yakın pazaryerlerine araç kullanmaksızın giderek, ihtiyaçlarını giderebilmelerine, karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca alınan kararlara uymayanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya