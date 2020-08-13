Erzincan Vali Yardımcısı Ayrancı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ayrancı, akşam saatlerinde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan ve ailesiyle birlikte evinde izolasyona alınan İhsan Ayrancı'nın tedavisine başlandı.

Ayrancı'nın hastalığı ile ilgili herhangi bir semptom gözlenmediği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA