Erzincan ürünleri Ankara'da görücüye çıkacak

19.09.2019 11:58

Tulum peyniri, Cimin üzümü, bakır ve Refahiye balı gibi Erzincan'a has ürünler, Ankara'da düzenlenecek olan "2. Uluslar Arası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde tanıtılacak.



Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan ve birçok yerli ve yabancı coğrafi işaretli ürünün tanıtılacağı "2. Uluslar Arası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" 19-21 Eylül tarihleri arasında Başkent Ankara'da "Ankara Ticaret Odası" ev sahipliğinde ATO Kongre Merkezinde yapılacak. Kırsal topluluklar için kültürel ve ticari anlamda "yeniden doğuş" anlamına gelen ve kendi topraklarının ürünlerinin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayan coğrafi işaretli ürünlerden Erzincan'ın sahip olduğu; Tulum peyniri, Cimin üzümü, bakır ve Refahiye balını bu arenada taktim etmek ve tattırmak amacıyla Erzincan Valiliği ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan stantla Ankara'da görücüye çıkacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA