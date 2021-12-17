Erzincan turizmine 7 milyon TL'lik yatırım

ERZİNCAN (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında onaylanan ve Erzincan İl Özel İdaresi ile Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecek turizme yönelik projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Erzincan Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; Erzincan Valisi Mehmet Makas, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu katıldı.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek olan "Beytahtında Macera Başlıyor" adlı projede turizm sektörünün ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması ve bölgenin turizm potansiyelinin kullanılarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda özellikle turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının oluşturulması yoluyla bölgenin rekabet gücünün artması ve turizm potansiyelinin etkili kullanımının sağlanması hedeflenmekte.

Proje kapsamında yapılması planlanan mimari yapılar, hem mesire alanının bakım ve koruma açısından sürdürülebilirliğini sağlarken hem de konukların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacaktır. Tesis 3.750 m yürüyüş yolu, 2.250 m bisiklet yolu, 1.200 m akülü araç yolu, 98 adet piknik ünitesi, 4.700 m macera parkuru içerecek şekilde hazırlandı.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından tasarlanan projenin toplam bütçesi 4 milyon TL olup 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı KUDAKA tarafından finanse edilecek. Proje süresi olarak 24 aylık dönem öngörülüyor.

Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Başkanlığı'nca yürütülecek olan "Beysu Konakları" isimli projede ulusal ve bölgesel kalkınma planlarında belirtilen tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması, mekan ve yaşam kalitesinin artırılması, etkin tanıtım politikalarıyla bölgenin markalaştırılması prensiplerine dayanılarak projeyle bölgede öne çıkan turizm sektörünün rekabet gücünün artırılması hedeflenmekte.

Proje tamamlandığında Erzincan-Kemah karayolunun 6'ncı kilometresinde Karasu Nehri kenarında bulunan alanda turizm amaçlı 28 bungalov ev, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, eğlence ve spor parkurundan oluşan bir tesisin kurulması planlanmakta.

İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi, Kemah Belediyesi, Tercan Belediyesi ve Çağlayan Belediyesi üyeliklerinden oluşan Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Başkanlığı tarafından hazırlanan ve toplam bütçesi yaklaşık 3 milyon 110 bin TL olan projenin 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı KUDAKA tarafından karşılanacak. Proje uygulama süresi 24 ay olarak belirlendi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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