Erzincan TSO tarafından yeni yapılacak olan hizmet binasında yer alan dükkanlar satışa çıkarıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan TSO tarafından yeni yapılacak olan hizmet binasında yer alan dükkanlar satışa çıkarıldı.

Atatürk Mahallesi Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan arsada (Bilim Sanat Merkezi'nin bulunduğu arsa), Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yeni hizmet Binası yapımına başlanılacak olup, yeni hizmet binasında yer alacak olan dükkanların avan proje üzerinden satışı gerçekleştirilecektir. Söz konusu satış ihale yöntemiyle 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 14.30 da yapılacak. İhale detaylarına, idari şartname ve eklerine Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ulaşılabilecek. - ERZİNCAN