Erzincan TSO'dan esnaf ziyareti
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Erzincan TSO'dan esnaf ziyareti

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Erzincan TSO'dan esnaf ziyareti

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Taştan ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak talepleri dinlediler.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Taştan ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak talepleri dinlediler.

Tanoğlu ziyaret kapsamında yaptığı açıklama, "Bizleri güler yüzle karşılayan, nezaketle uğurlayan bütün esnafımıza, tüccarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlikte atlatacağız. Bunun için hem üyelerimizi hem de vatandaşlarımızı pandemiye karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan TSO'dan esnaf ziyareti
Erzincan TSO'dan esnaf ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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