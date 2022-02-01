Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Regaib Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir"

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, "Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir arınma mevsimidir" dedi.

İçerisinde Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barındıran üç ayların bütün İslam alemi için büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Başkan Ahmet Tanoğlu, "Bu mübarek günlere tekrar erişmiş olmanın sonsuz huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller; insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir. 3 aylar, keremi bol olan Rabbimizin biz Müslümanlara sunduğu bereketli zamanlardandır. Bin aydan daha hayırlı olan 'Kadir Gecesi'ni de içerisinde barındıran bu aylarda; rahmet kapıları sonuna kadar açılır. İştirak edeceğimiz bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bu vesile ile, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimiz, Erzincanlı hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel