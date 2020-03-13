Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"
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Erzincan, Güncel

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fırsatçılığı yapan firma ve işletmeleri ifşa edeceklerini bildirdi.

13.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:50
Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fırsatçılığı yapan firma ve işletmeleri ifşa edeceklerini bildirdi.

Tanoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19'un ülkede görülmesinin ardından, bazı işletmelerin durumdan istifade ederek özellikle maske, dezenfektan, kolonya ve benzeri hijyen ürünler ile gıda ürünlerinde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği yönünde bazı şikayetlerin gündeme geldiğini belirtti.

Fahiş fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığınca gerekli açıklamaların yapılıp tespiti halinde yasal işlem başlatılacağını hatırlatan Tanoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki ülkemiz genelinde bazı firmaların bu durumu fırsat bilerek ihtiyaca yönelik sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uygulamaya devam ettikleri görülmüştür. Erzincan TSO olarak durumu yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar üyemiz ve esnafımız hakkında herhangi bir şikayet gelmediğinin bilinmesini isterim."

Tanoğlu, üyelerinin bu tür gayriahlaki davranışlara asla tenezzül etmeyeceğine işaret ederek, bundan sonraki süreçte de kentte söz konusu fırsatçılığın gerçekleşmeyeceğini öngördüklerini belirtti.

Ticaretin nabzını elinde tutan en önemli sivil toplum kuruluşu olduklarını belirten Tanoğlu, "Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı asla sessiz kalmayacağız. Çalışma alanımızın içinde haksız fiyat artışı yapan firmaların tespit edilmesi halinde disiplin mekanizmalarımız sonuna kadar çalıştırılacaktır. Ayrıca bu tür firmaların ifşa edilerek hak ettikleri cezaların verileceğinin de bilinmesini isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Manşet

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