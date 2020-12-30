Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu'dan yeni yıl mesajı
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Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu'dan yeni yıl mesajı

30.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:19
Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu'dan yeni yıl mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında 2021'in insanlığın barış içinde yaşadığı, sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur içinde geleceğe umutla baktığı bir yıl olmasını diledi.

Başkan Tanoğlu mesajında, dünya ve Türkiye için önemli gelişmelere sahne olan bir yılı daha geride bırakırken, sevinçlerin, mutlulukların ve ümitlerin yeniden yeşereceği yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Odamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ufkun ötesini görerek yeni projeler üretmeye devam edecektir. Bizler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Erzincan'ın kalkınma yolculuğuna destek vereceğiz.

Yaptığımız her işte, ortaya koyduğumuz her projede Erzincan'ımız ve ülkemizin gelişmesine katkı vermeyi, daha çok üretmeyi, daha çok istihdam sağlamayı hedefledik. 2021 yılında da bütün enerjimizle yeni projeler üretmek, güzel şehrimizi özlemini duyduğumuz zirvelere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu ideallerimiz çerçevesinde başta Erzincanlı hemşerilerimizin ve üyelerimizin yeni yılını kutlar, 2021 yılının öncelikle sağlık açısında daha güzel bir yıl olmasını Erzincan'a, ülkemize ve tüm dünya halklarına daha fazla sevgi, daha fazla barış, huzur ve refah getirmesi temenni ederim." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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