Erzincan TSO 24. yerli ve milli otomobile talip oldu

27.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:04

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO), bugün tanıtımı yapılan 24. yerli ve milli otomobile talip oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törende, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, tanıtım toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada "Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz. Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz yerli arabamıza tam destek için biz de 24. sedan araca talip olduk" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA